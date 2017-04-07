﻿業界抨徵費方案「離地」 屋苑收垃圾成本勢增

環境局早前公佈「都市固體廢物收費」方案，被負責清垃圾的管理公司及廢物收集商批評嚴重「離地」，漏洞多多難以監管，部份大型屋苑考慮放棄沿用簡單快捷的垃圾槽，改為找人逐層樓收垃圾，勢必大幅增加人手及管理費。至於按重量收費，廢物收集商根本無能力逐戶執行，惟有按戶攤分，完全違反「揼少啲，慳多啲」的立法精神。



《東周刊》報道，由多間大型物業管理公司組成的香港物業管理公司協會副會長楊文佳指，協會原則上支持垃圾徵費，但需深入考慮如何實際執行。他舉例指，很多大型屋苑設有垃圾槽，毋須清潔工人逐層樓收集垃圾，住戶每日將垃圾放進槽口，便直接送到底層的大型垃圾箱內，「新例實施後，若有人不用指定垃圾袋，亦可輕易將垃圾送走，難以調查。」



「按重量」收費被指本末倒置



他續指，不少基層員工反映，經垃圾槽收集的廢物由於衝力太大，十居其九膠袋已破爛。「現在爛了也沒問題，因有垃圾箱承載，再倒入垃圾車，日後使用指定垃圾袋，一旦破爛了，食環署便會拒收。」有建議在底層的大型垃圾箱內，預先放入最大容量的指定垃圾袋，將倒下來的垃圾變成一件「大垃圾」，但有人卻指這是雙重徵費，亦額外使用更多垃圾袋，並不環保。另有建議指，若問題未能解決，將索性改為聘請清潔工逐層收垃圾，惟勢必大幅增加人手及管理費。



香港廢物處理業協會主席譚志華批評，「按重量」模式本末倒置：「若將來按重量收費，就算我們願意逐家逐戶磅重收費，住戶也不可能日日倒垃圾！最終只可平均攤分入閘費，完全違反局方『揼少啲，慳多啲』的立法原意，住戶亦無誘因減費。」他揚言，若當局不微調方案，業界將以垃圾車堵塞堆填區入口抗議，甚至發動罷收三日垃圾行動。