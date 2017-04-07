﻿唐樓豪裝劏房 隨時危害大廈結構

港人住屋問題嚴峻，納米新樓有價有市，舊區唐樓單位亦變身豪華劏房吸客。有地產代理稱，政府為樓市加辣後，唐樓業主因難以放售單位，遂將劏房豪裝出租，力谷年輕人和家庭客生意。惟工程業界擔心，唐樓承托力有限，豪裝劏房或會破壞主力牆，增加大廈承重，危害建築物結構。



長沙灣福華街一幢超過五十五年樓齡的唐樓，外表雖殘舊，但內裏的劏房卻裝修豪華。八十後陳先生（化名）從事傳媒行業，月入約一萬八千元，本與家人同住，但因為希望有更多私人空間，去年八月搬進上址劏房。



其所住單位門外是滿佈污跡的唐樓樓梯，大門卻光潔如新，打開鐵閘後，還要以電子密碼鎖開門。單位約有二百方呎，被一劏為二，陳先生住的房間約四十方呎，另一間約三十方呎，以玻璃趟門作間隔，餘下位置用作共同空間，包括廁所、開放式廚房等。他指自己是單位豪裝後首批住戶，房間不包水電，月租為四千七百元。



本報記者佯裝租客向深水埗區的地產代理查詢，發現宛如酒店式設計的豪裝劏房，近年密密推出。位於深水埗基隆街的一幢唐樓，樓內的鐵閘、信箱均已生鏽，樓梯旁的牆身發黑，油漆剝落，但劏房單位門前的牆面卻重新鋪過，更畫上藝術圖案。約一千方呎的單位被一劏為六，其中一個約七十方呎的房間雖然無窗，但設獨立廁所；牀邊更有小型沙發、摺疊式書枱、垂直式電視架及分體式冷氣機；近門處的洗手盆，上有抽油煙機、吊櫃，下則有雪櫃，地產代理形容這是「開放式廚房」。劏房租金不包水電，叫價四千五百元。



租金較高仍受歡迎



有銷售豪華劏房的地產代理稱，業主十分「揀客」，專攻年輕及家庭客市場，要求租客有入息證明，收入至少一萬二千多元，才負擔得起租金。她又指豪華劏房即使租金較高仍非常受歡迎，「通常一至兩日內就租出，最多留一個星期。」



香港房地產代理業聯會主席郭德亮也得悉，近年唐樓劏房的裝修和設備，宛如三四星級酒店。他解釋，政府去年底推出新辣招後，深水埗舊樓放盤量減少近三成半，市場上也出現更多劏房，有人買了樓但暫時未能賣出，並估計二手樓會升值，因此放盤減少，多了出租單位和劏房。而新式劏房以每間十萬元的成本裝修後，基本可在一兩周內出租，「舊裝修月租三千元，靚裝修就四千五百元，客人也想要靚的居住環境。」



豪裝劏房有價有市，惟新裝修隨時為樓宇結構安全帶來隱患。註冊小型工程承建商簽署人協會會長黃永華指出，單位在加建劏房時，或需在主力牆上鑽孔，以固定分間牆，導致主力牆出現裂痕，而劏房亦有必要升高地台，以處理喉管接駁問題，增加地台負重，如工程公司開工前沒有「計好數」，日後樓宇很大機會有結構問題。