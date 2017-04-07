﻿「為比賽命都可以唔要」 港產冰雕大師逢戰皆勝

香港從不下雪，卻出了個世界級的冰雕大師。阮錦鴻曾代表香港到世界各地參賽，二十年來從未空手而回，剛在札幌國際雪雕競賽中登上冠軍寶座。冰天雪地下雕足十二小時，「為比賽命都可以唔要！」五十七歲的他無懼體能限制，堅持在冰雪中創作，直至拿不起雪鏟為止。



《東周刊》報道，阮錦鴻代表香港比賽二十多年，逢戰皆勝，獲獎無數。一三年起香港停辦這項活動，他便應澳門旅遊局邀請，與隊友代表澳門出戰札幌，今年二月勇奪冠軍，贏盡意大利、日本等高手。勝利背後，必有付出，「我喜歡贏，唔輸得，每次比賽都好大壓力，卻能推動我做出好成績。我好搏，命都可以唔要，全憑意志支撐。」他試過扭傷腳，仍堅持完成比賽。



雪雕比賽中，要在嚴寒的戶外不停剷雪，體力消耗甚大，每次都弄得腰痠骨痛，「皮膚好像被針拮，有同事試過凍傷生瘡。有時候甚至一日經歷四季，早上落雨，之後出太陽，晚上下雪。」他參賽時又會廢寢忘餐，由早上九時工作至晚上九時才吃飯，但晚上又擔心到失眠，怕落大雪會把雪雕的細節覆蓋，又怕雪雕半夜塌下。如此投入，但比賽卻無獎金，「純粹為興趣付出！」



與冰雪結緣，源於阮錦鴻二十歲在法式扒房工作時，偶然下受一位冰雕師傅指導，其後無法自拔。他喜歡冰雕創作空間廣闊，天馬行空，他自豪地說想得出的東西都曾雕過。八、九十年代冰雕甚盛行，每間酒店都有冰雕師，不少宴會及公司宣傳活動會用冰雕裝飾，但近年做冰雕成本貴，「冰雕業式微啦，搵唔到食，現時行內師傅人數一隻手數得晒，好多都退休了。」但阮錦鴻的冰雪之火，由香港燒到澳門，只要仍有力氣都會堅持下去。