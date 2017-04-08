﻿新劍神世青封王 劍指東京奧運

香港十九歲劍擊好手張家朗，絕妙劍法力壓各國強敵，勇奪世界青少年花劍冠軍！被稱為香港「劍神」的他，曾為港奪得首個亞洲錦標賽男子花劍冠軍，揮劍進軍世界。家朗昨天在世界青少年劍擊錦標賽男子花劍個人賽面對日本強手，一度落後，但毫不畏懼，反敗為勝，為香港摘下首個世青花劍桂冠。家朗稱：「世青金牌由細到大都是夢想。」家朗一六年巴西奧運打入十六強，今次奪標，令人期待他在二○二○年東京奧運衝擊獎牌。



世界青少年劍擊錦標賽在保加利亞舉行，香港派出亞洲錦標賽冠軍張家朗出戰男子花劍個人賽。他去年代表香港出征巴西里約奧運，打入十六強，是香港劍擊界最強健兒。世青花劍個人賽由分組進行，張家朗連贏逾十場比賽，過關斬將，四強以十五比八分擊敗俄羅斯劍手艾美杜夫，晉身決賽，在決賽對手為日本選手斉藤俊也。



連勝逾十場闖決賽



決賽周四舉行，比賽甫開始，張家朗形勢險峻，一度以四比九分數落後日本對手，但他沉著應對，看準機會，幾乎每次出劍都刺中對手，不斷取分，與對手追平至十比十，兩人鬥得難分難解。張家朗愈戰愈勇，後來居上，得分拋離對手，終以十五比十一取得勝利，成為香港歷來首位世青青年組劍擊冠軍。



後上殺退日對手



張家朗奪冠後，振臂歡呼，與教練擁抱。他稱：「世青金牌由細到大都是夢想，到現在可以實現夢想好開心，前路仍然很長，世青是其中一個目標。」他又在facebook表示：「多謝我的父母，是他們帶我走入運動世界，更讓我當全職運動員去追夢。」張家朗在沙田林大輝中學就讀，該校一向重視體育，張中四時決定停學，全身投入劍擊職業賽事。



今年是張家朗最後一年合資格參加世青賽，他對奪得金牌，表示可謂無憾。由於劍擊運動員生涯較長，到二○二○年東京奧運會時，張家朗才二十二歲，正值是劍擊運動員的高峰期，屆時他有望為香港衝擊獎牌。



