﻿目標空軍基地 回應化武殺平民 美59枚巡航導彈轟敍國

敍利亞反對派控制城鎮疑遭化武襲擊，無辜平民包括兒童死傷，敍利亞政府軍被指是元兇。美國總統特朗普抨擊化武襲擊，牴觸美國底線，下令美軍發射五十九支戰斧巡航導彈，攻擊敍利亞政府軍一處空軍基地，據報有七人死亡。美國防部指攻擊屬一次性，未有計劃升級。敍利亞及俄國批評美軍攻擊屬侵略行為，違反國際法。



美軍部署在地中海東部的兩艘驅逐艦，當地昨日凌晨發射五十九枚「戰斧式」巡航導彈，攻擊敍利亞中部的沙伊拉特空軍基地（Al Shayrat Airfield），是美軍第一次以敍利亞政府軍為攻擊目標，亦是總統特朗普上任後，首次大規模軍事行動。美國指，敍國戰機日前在該基地升空，向反對派控制區發動化武攻擊。



基地受損嚴重七死



外媒播出片段顯示，遇襲空軍基地損毀嚴重，多個機庫被炸毀，俄方九架戰機遭摧毀，但主要跑道完整。敍利亞證實空軍基地受襲，指事件造成七人死亡，多人受傷。



美國總統特朗普於國家主席習近平訪美期間下達攻擊命令，他其後向傳媒宣稱，行動是要回應敍利亞政府軍日前對平民的化武襲擊，他指嬰兒遭殘忍殺害，批評敍國總統巴沙爾政權野蠻，呼籲文明國家合作，終結多年暴力衝突。



行動「一次性」 未計劃升級



美國國防部指，攻擊行動屬「一次性」，未有計劃升級。美國國務卿蒂勒森批評俄羅斯無履行責任，落實銷毀敍利亞化學武器的決議。美軍透露，事前已通過管道知會俄國有關行動，盡量減低俄方及敍利亞人命損失。



敍利亞官方電視台報道美軍行動，批評是「侵略行為」，指摘美國違反國際法。俄羅斯總統普京表示，美國襲擊敍利亞空軍基地是對主權國家的侵略，批評空襲的理據牽強，而行動嚴重損害俄美關係，不利國際合作打擊恐怖主義，要求聯合國安理會召開緊急會議商討事件。