﻿起30萬元懷疑贓物 警搗韋家幫拘五男女

警方搗破內地潛港的韋家幫爆竊集團，拘捕包括兩名港主腦男子及一名非法入境韋家幫男子在內共五名男女，懷疑他們與近期多宗獨立屋及豪宅爆竊案有關，以涉嫌爆竊及非法入境等將他們拘捕。行動中探員先在天水圍一間酒店拘捕三名內地男女及起回約三十萬元懷疑贓物；其後再在沙田區拘捕兩名涉案本地主腦。



被捕四男一女（二十七至五十一歲），其中兩名本港主腦均五十一歲，分別姓黎及姓黃，涉嫌協助非法入境者來港及爆竊被捕，兩名男子為非法入境者，分別四十二歲姓田及二十九歲姓韋，來自黑龍江及廣西；另一名內地二十七歲姓田女子來自寧夏，早前持雙程證來港，她與被捕姓田男子為情侶關係。警方調查後，懷疑被捕四人與前日屯門紫田村一獨立屋一宗逾八十萬元爆竊案及灣仔希慎道一宗二十六萬元爆竊案有關。各人昨晚仍被扣查。



警方表示，被捕本港主腦男子，負責安排韋家幫爆竊集團成員來港及住宿，並多次到目標單位踩線，又接贓及銷贓。新界北警區重案組總督察陳昕稱，由於踩線者為本港主腦，故賊人對爆竊目標瞭如指掌及十分精準。警方相信他們屬同一爆竊集團，運作大半個月，現正調查是否有在逃同黨。



港主腦沙田落網



新界北重案組早前接獲線報，得悉被安排來港的一名雙程證女子先頭部隊，在天水圍天恩路一間酒店租下兩個房間，集團然後再安排兩名男子偷渡來港入住，再進行爆竊。探員調查後，昨晨約六時，掩至賊人下榻在天恩路的一間酒店兩個房間，拘捕兩名非法入境男子及一名持雙程證女子。行動中檢獲約九萬元現金、七千五百元人民幣、少量外幣，以及總值約二十萬元的財物，包括有四隻手錶、四隻戒指、三條白金手鏈、五條頸鏈、一枚金飾、一枚吊飾、一枚金幣及一部相機等。探員事後再掩至沙田穗禾苑及美林邨一單位，再拘捕涉案兩名本港男子，他涉嫌為集團的主腦。



