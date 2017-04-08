 Advertisement
  • 2017年4月8日 星期六
  • 27º
  • 78%
熱門： 港大張家朗非禮林鄭月娥習特會

日報新聞 > 港聞

﻿估計集團成員逾五百人 串通港人頻密來港犯案

2017-04-08 列印
■被捕人士包括持雙程證來港的女子。
Previous Next

　　廣西「韋家幫」是內地其中一個大規模的爆竊集團，膽正命平，身手敏捷，估計成員有逾五百人，幾乎全部姓韋，近年串通本港犯罪份子頻密來港犯案，部份黨羽失手事敗落網。

        韋家幫來自廣西東蘭縣，賊人大多學歷不高，但卻身手敏捷，能徒手爬牆攀窗，專門來港爆竊低密度或靠山豪宅，他們分工仔細，成員分別負責踩線、「睇水」及行事等，成員估計逾五百人。

        韋家幫在九十年代因盛產「飛天蠄蟧」聞名。三年前在廣東、廣西、福建及本港犯案。今年二月三日，四名賊人企圖潛入影星吳鎮宇位於西貢君爵堡獨立屋爆竊，被保安員發現全告落網，當中兩人姓韋，案件正在審理。去年七月十九日，姓韋賊人夥同兩同鄉在大埔汀角路爆竊獨立屋事敗，判囚兩年兩個月。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd