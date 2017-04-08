﻿地盤工認性侵狗女 官斥噁心定判囚

一名地盤燒焊男工於今年二月以麵包引誘兩歲雌性流浪唐狗「小雪」，到大嶼山一處偏僻地方侵犯，經化驗後證實牠陰道內的精液來自男工，他在警誡下承認：「隻狗係我搞！」被告昨於西九龍法院承認一項獸交罪，裁判官蘇惠德直斥：「被告的行為令人十分嘔心！」明言必定判囚。案件押後至本月二十一日判刑，以等待索取被告的背景、心理、精神科報告，被告其間被還柙。



地盤燒焊工鍾連輝（五十八歲），承認於本年二月一日在大嶼山東涌黃龍坑道黃龍坑水澗，與一隻雌性忌廉色雜種狗作出違反自然性交。他警誡下承認：「隻狗係我搞！」又形容自己犯案全因「一時糊塗」。



他憶述案發時以麵包餵狗女「小雪」，並帶牠到附近的溪澗洗澡，之後他用手指觸摸「小雪」的私處，被告坐在地上，「攞住隻狗跪低」，發生人獸交，過程沒有使用安全套，被告稱牠沒有反抗，但不知牠有否受傷。被告又指，看見「小雪」一至兩年，一直只是餵牠和替牠洗澡，今次是首次與牠交合。



狗女陰道有被告精液



事發後，獸醫指「小雪」的陰道內有精液，陰唇、陰道腫脹和出血。政府化驗師認為，牠陰道的傷口和腫脹並不正常，應是最近造成的外傷，但並非自己弄傷，其後撿取被告身體樣本，經進一步化驗後，證實「小雪」陰道內遺下的精液來自被告。



辯方求情指，被告的兒子和女兒有到庭支持，亦有為父親撰寫求情信。裁判官蘇惠德直斥：「被告的行為令人十分嘔心。」又指他需要為自己的行為負責，其行為同時傷害了家人，明言監禁是無可避免，只是刑期長短問題。



案情指，動物義工於案發當日在黃龍坑附近目擊被告用食物引誘一隻流浪狗女，覺得可疑拍下照片，兩小時後仍未見「小雪」出現，開始在山中找尋牠。義工不久後發現狗女不斷鳴叫，下體腫脹並出血，立即聯絡獸醫，揭發這宗罕見的案件。