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﻿運燃氣車拋錨 交警合力推離公路

2017-04-08 列印
■十多名交警合力，將氣缸車推至路邊巴士站。
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　 中環昨日上演逾十名男子漢合力推車罕見情景。昨晨十時許，一輛運載易燃氣體的重型氣缸車，沿中環干諾道中快線向西行，司機疑駕車前往西區，但氣缸車駛至恒生銀行總行對開時，懷疑機件故障「死火」跪低，龐然大物頓時阻礙路面。一名交通警員巡邏駛至，見氣缸車停快線阻路，上前向司機了解得悉只是壞車，為免繼續阻塞交通，要盡快將壞車移至一旁，立即通知上級。十多名同袍接報趕至，從車尾及車旁將氣缸車連推三條行車線至路邊巴士站，待拖車前來處理。現場交通一度輕微受阻，但十多分鐘後已回復正常。
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