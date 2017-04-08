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﻿泥頭車撞斃過路婦

2017-04-08 列印
■遭泥頭車撞倒婦人在現場接受急救，送院不治。
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　　昨午近四時，深水埗發生奪命車禍，一名婦人橫過馬路時，被一輛駛至泥頭車撞倒重傷，報警送院後傷重死亡。警員封鎖現場，事後將司機帶署調查。一名六十三歲婦人，在南昌街近鴨寮街橫過馬路，其間一名五十餘歲司機駕駛泥頭車駛至，疑司機沒有為意女事主，失控將她撞倒，當場身體多處受傷，重傷倒臥路中。司機發現撞倒途人停車及落車視察，見女傷者重傷昏迷報警。

　　救護員到場為傷者急救，惜送抵醫院後傷重死亡。警員事後聯絡上死者丈夫協助調查，他疑有腳患行動不便，乘車抵醫院落車時，要坐輪椅輔助。司機通過酒精呼氣測試，事後被帶返警署，稍後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。
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