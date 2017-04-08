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﻿居東莞港女童甲流併發腦炎亡

2017-04-08 列印
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　　流感肆虐，本港再多一宗兒童感染甲型流感死亡個案。死者是二十個月大、居於廣東東莞的女童，她確診感染甲型流感併發腦炎，出現持續腦癇狀態，於昨日傍晚病重身亡。

　　該名女童過去健康良好，至本月五日起發燒和咳嗽，其後出現嘔吐、腹瀉和抽搐等病徵，翌日向私家醫生求診，並入住養和醫院接受治療，同日被轉介到瑪麗醫院（見圖），入住兒童深切治療部，延至昨日傍晚死亡。

　　衞生防護中心指，女童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）pdm09病毒呈陽性反應，臨牀診斷為持續腦癇狀態及甲型流感併發腦炎。

　　初步調查發現，女童在東莞居住，亦曾接種本季流感疫苗。女童母親最近亦出現上呼吸道感染徵狀，求診後已經康復，其餘家居接觸者至今沒有出現病徵。衛生防護中心將繼續跟進有關個案。
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