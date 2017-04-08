﻿無良老闆 工程判頭諗縮數 零勞保照開工

建造業今年首季發生多宗工業意外，有工程業界更透露，僱主未有為員工購買勞工保險的情況普遍，搭棚及裝修等的小型工程更是重災區。業界坦言，一名搭棚工人每日保費超過千元，有公司為省成本，不惜以假保單蒙混過關。當工人不幸意外身亡，老闆面對過百萬元的巨額賠償，往往以結業逃避責任。



港珠澳大橋工程地盤日前工作台墮海，造成兩死三傷慘劇，事件為建築工程安全響起警號。工業傷亡權益會總幹事陳錦康更指出，建造業在今年首季，已有十一名工人因工業意外去世，數字屬去年頭三季的總和，形容情況幾乎失控。為了保障員工，《僱員補償條例》要求僱主必須買勞工保險，確保工人因工業意外傷亡後，可獲現金賠償。



製假保單 騙業主呃夥計



港九搭棚同業工會理事長何炳德指出，搭棚屬高危工作，市場上僅有數家保險公司承保，保費明顯較其他建造業工種昂貴。根據最新的保單數字，現時僱主如要為搭棚工人購買保險，每日的費用為該名員工日薪的六成一，以現時搭棚工人平均日薪一千八百元計算，每名員工每日保費約一千一百元。



何炳德不諱言，有不良業界鋌而走險，容許工人在沒有勞保下開工，以節省開支；為了瞞騙工程單位業主，更有人製作假保險單，或將他人的保險單複印，魚目混珠。他知悉，近年有搭棚公司另開一家名稱相近的工程公司，並以新公司的名義，購入較便宜的一般工程保險，「如果真的發生意外，根本不可能以那份保單取得賠償。」



除了搭棚工人，規模極細的小型工程公司，同樣是避買勞保的重災區。註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華亦表示，承包小型工程的公司會將一份保險單據影印成多份，分給一眾員工使用，「到出意外時，工人就無保障。」合源建築負責人謝錫洪亦坦言，不時聽聞有員工不足十人的小型工程公司，工人明知僱主沒有購買勞保，仍樂意為其工作，做法非常危險。



棚工身亡 家屬不獲賠償



建造業總工會理事長周聯橋稱，四年多前有位二十三歲的工友在擎天半島高層外牆搭棚，失足墮樓死亡。事件揭發僱主為慳保險費，偷用其他公司購買的保險單據瞞騙員工，周聯橋稱涉事家屬無法獲保險賠償：「老闆『走佬』後，已經無人會賠償，多年來都無法追究。」



勞工處發言人表示，勞工督察有突擊巡查各行各業的工作場所及進行針對性的執法行動，確保僱主遵守《僱員補償條例》有關強制投購僱員補償保險的規定。一二至一六年間，勞工處針對建築業共進行了三十一萬多次巡查及提出九千九百多宗檢控。