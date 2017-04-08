﻿美容院扮診所賤價接客 假牙醫無消毒裝美白牙貼

坊間近日掀起一陣美白牙齒風，有人看準整牙好搵過做美容，不惜扮成專業牙醫，聲稱可以十分一價錢，貼上一口媲美牙醫技術的美白牙貼。《東周刊》直擊這類地下診所，發現有假牙醫將整牙當成弄水晶甲般兒戲，從內地網店買入流動洗牙機及整牙物料，在無消毒設備的山寨牙醫店為客人套「瓷貼片」。



近日社交平台出現不少廣告：「整牙貼、洗牙毋須搵醫生，搵美容師都搞得掂！」任職秘書的子晴（化名）欲為一雙門牙裝上牙貼，去年底看到有廣告指「九百幾蚊就搞得掂」，比坊間牙醫索價數千元便宜，便膽粗粗幫襯「假牙醫診所」，登門竟發現是一間美容院。



「佢（美容師）話喺韓國學呢門技術，用樹脂物料幫人黐牙貼，仲話好多牙醫都用呢種物料。既然大家用嘅物料差唔多，只係整嘅人係美容師，應該無大問題啩？」兩三個月後，她才發現問題，因美容院不負責拆牙貼，要找牙醫執手尾，亦不知物料是否對牙齒有害，縱使擔心也只能心存僥倖。



記者據相關廣告的聯絡方法致電聯絡負責人Tracy，佯裝有牙齒敏感，查詢能否裝牙貼。她殷勤地說可用樹脂裝牙貼，o氹記者落疊：「好多客都有牙齒敏感，甚至琺瑯質受損，整完都無事。」她承認自己近年才變身「整牙師」，公然以「假牙醫」身份在銅鑼灣某商場開店替人整牙。



美容師變身「整牙師」



記者翌日到Tracy的假牙醫診所，發現只是間裝修簡陋的美容院，面積約五十方呎，內有一部桌上電腦般大的流動整牙箱，角落只有一張美容牀，當時正有一名少女躺着，張開口在裝牙貼。



整牙箱內有洗牙及磨牙工具，細看店內設施，不見牙醫診所專用的高溫消毒爐，Tracy聲稱：「唔使消毒，我哋用即棄牙具，每個客一套。」但對於牙料來源地，她三緘其口，記者連日到訪該店，發覺她下班時只隨便把整牙箱放在一旁。



有美容師私下透露，整牙比美容及做指甲更賺錢，牙料都來自內地網店，「整一隻牙閒閒哋收九百蚊，一次隨時執四至六千蚊利潤，整指甲每次都係得三四百蚊。」