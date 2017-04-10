﻿65歲投入本金 每月出糧至終老 自製長俸快出爐

本港面對人口老化問題，按揭證券公司配合政府推出「公共年金」新猷，協助六十五歲或以上長者「自製長俸」，參與者在六十五歲向按揭公司投放一筆金額，即可每月獲發一筆款項，直至終老。據悉，按證公司已將公共年金計劃建議提交予董事會，日內開會討論，若獲通過，將短期內公佈。早前按證總裁李令翔預告，年金計劃入場門檻應低於三十萬元，最快明年面世。據悉，若投放一百萬元，假設一年回報率百分之三，加上本金攤分收入，每月可即取四千多元。



據悉，按證公司董事會最快今日開會討論有關公共年金計劃的建議，其中涉及入場門檻的資產計算方法或有較大意見分歧，但總方向應無異議，一經拍板後，便會向外發佈詳情。



據悉，參與計劃的長者傾向訂為年滿六十五歲。消息人士指，若參與計劃年齡訂為六十歲，每月可領取年金的數額會拖低，影響計劃吸引力。雖然市面也有年金產品，但參與人數不多，以金額計佔整體保險市場份額不足百分之二，而且保險公司一般只會提供到一個年齡的年金，較少會提供終身年金，故終身年金有一定吸引力。



按證公司研推終身年金



按證公司早前已在市場參考多間保險公司的計劃，以訂定終身年金的條款。按證公司的年金計劃，並不是一項政府補貼或福利，按證公司亦會從計劃中賺取一定利潤，但只屬微利，故相較市場上保險公司以賺取利潤為目的的計劃會顯得吸引。較早前李令翔曾表示，上半年會把公共年金計劃的建議提交按證董事會商議，建議獲得通過後，將於十二至十八個月內推出該計劃。當時他透露，參與公共年金計劃的長者毋須驗身，只要一次過投入一筆資金後，便可每月獲發固定年金，直至終老。



30萬元以下可入場



至於計劃的入場門檻，當局期望不太高，預料或會低至三十萬元，亦會設上限。李令翔指，每月年金會因應性別、年齡而有不同。由於男女的預期壽命不同，而數據顯示男性的壽性較短，故每月收取的年金會較女性為高。對於最受關注的回報，當時李令翔引述關愛基金專責小組主席羅致光前年提出的公共年金方案為例，估算若六十五歲長者投入一百萬元，內部回報率約為三厘，一年回報為三萬元，每月可分二千五百元，加上本金攤分收入，每月共獲四千二百元。



鑑於一般的終身年金計劃，參與者只會每月獲發固定年金，而不可取回已投放的資金，按證公司可能會研究引入退出機制，以增加計劃的彈性，不過參與者若中途退出計劃或突然身故，參與者或其家人只可取回部份金額。按證亦研究若長者參與計劃後不久離世，或收取年金期數少於某個數目便離世，其家人可取回一定數額的本金，據悉可能最高比為六成，但有待當局作出最後決定。