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﻿回報不少於兩厘 專家指較理想

2017-04-10 列印
周永新 ■經濟學者指，長者投放在公共年金計劃的款項，宜投資在較保守的產品。
經濟學者 關焯照
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　　曾受政府委託研究退保的港大榮休教授周永新認為，若參加公共年金計劃的長者，沒有投入一百至二百萬元，回報不夠應付退休後的基本生活開支。不過，他指現時銀行定期存款利率接近零，加上並非每位長者都懂得買股票投資；如果年金回報不少於兩厘，計劃仍具吸引力。

　　經濟學者關焯照估計，長者投放在公共年金計劃的款項，將投資在較保守的產品，又指美國十年期債券的回報約有二點三厘，若果年金回報達三至四厘，已算是「超水平」。他笑指，將積蓄投放在年金「總好過放在銀行」，相信計劃會受長者歡迎。
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