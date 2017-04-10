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﻿暫緩捐血人數增 紅會籲注意飲食

2017-04-10 列印
■紅十字會血液收集及招募部主管梁雅詩醫生表示，去年被紅十字會暫緩捐血人數有超過七萬人，較兩年前升一成半。
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　　飲食習慣不單影響個人健康，還關乎能否捐血救人。紅十字會指去年被暫緩捐血的人數較一五年增加一成半，部份原因是捐贈者的血色素不足。紅十字會解釋，咖啡、奶茶等飲品含單寧酸，會阻礙身體吸收鐵質，導致血紅素不足，以致不符捐血要求，呼籲捐血人士注意飲食。

　　紅十字會血液收集及招募部主管梁雅詩醫生表示，去年被紅十字會暫緩捐血人數有超過七萬人，較兩年前升一成半。過去數年，暫緩捐血人數佔總捐血人數兩成，其中血紅素不足個案約一成三。

　　紅十字會呼籲捐血人士平日要注意飲食，可考慮食用牛肉、菠菜、黑木耳等鐵質含量較高的食物，確保血紅素充足。梁雅詩醫生提醒公眾，維他命C有助鐵質的吸收，用餐時可選擇以檸檬水或果汁，代替咖啡奶茶。捐血中心每日最少需要一千一百人捐血，才能應付病人和醫療需求。
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