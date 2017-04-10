﻿盛傳任特首辦主任 聶德權：繼續留在團隊

領展房地產（823）趁人民幣匯價低企，在內地佈點再下一城，斥資40.65億元人民幣，相當於45.75億港元，購入廣州市荔灣區黃沙大道8號西城都薈廣場，是公司在內地一線城市的第三個收購項目。北上廣深四大內地城市之中，目前只欠深圳未有據點。 消息人士指出，完成收購西城都薈廣場 之後，領展在香港以外的投資比重佔總資產約9.1%，尚未到達上限，即12.5%。以2016年9月底領展的總資產1692.99億元計，即尚可以於海外包括內地投資的資金上限為57.56億港元。 領展全面收購該物業100%權益是作長線投資，且可即時獲得租金收入。該物業是珠三角較新建成及高質素的購物商場之一...

2017-04-10