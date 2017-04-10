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﻿盛傳任特首辦主任 聶德權：繼續留在團隊

2017-04-10 列印
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　　下屆政府的問責班子人選備受關注，候任特首林鄭月娥昨指，正馬不停蹄接觸心儀人士，希望能盡快完成。自由黨黨魁鍾國斌日前接受傳媒訪問時表示，黨主席張宇人適合出任教育局局長，卻被該黨榮譽主席田北俊暗批不智。

　　鍾國斌日前受訪時指，張宇人適合出任教育局局長，但張隨即表明無興趣。田北俊遂在facebook「抽水」，笑稱自己與張共事多年，「緊係會向林鄭大力推薦張宇人做教育局局長」，又hashtag「諗到呢條橋嘅人真係一個天才」。

　　現屆高官去留亦成焦點，公務員事務局局長張雲正稱，林鄭赴京或會討論組班的事宜，相信她會在適當時間公佈；環境局局長黃錦星則稱，對留任持開放態度。而盛傳將出任特首辦主任的食物及衞生局常任秘書長聶德權（見圖）則不評論傳聞，但強調自己會繼續留在團隊，服務市民。
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