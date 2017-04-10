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﻿田北辰擬今日退出新民黨

2017-04-10 列印
　　新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席田北辰近年屢傳不和，據了解，田北辰計劃今日宣佈退黨，最大原因是跟葉劉在處理與中聯辦關係上有分歧。田北辰近日未有正面回應事件，只說：「適當嘅時候可能會有啲嘢發生。」

　　田北辰一一年首度在新界西參與區議會選舉即告捷，翌年參選立法會亦成功勝出，一六年再度連任，新民黨一五年區議會選舉在新界西派出十三人應戰，最終在田北辰帶領下贏得十二席。

  據悉，特首選舉後，葉劉淑儀及田北辰已分別接觸新界西的區議員了解他們去留。消息指，田北辰不會主動「拉人走」，但確有部份區議員提出隨他退黨。
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