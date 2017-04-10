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﻿屋苑明起停播有線第一台

2017-04-10 列印
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　　目前在部份屋苑、公屋可免費收看的有線第一台綜合頻道，將於明日起停播。近日不少市民在觀看有線第一台時，發現畫面出現停播訊息：「由二○一七年四月十一日起，有線電視第一台將會與貴屋苑觀眾告別，謝謝！」

　　有線電視日前回應指是公司安排，強調「目前公司運作如常，繼續為客戶提供服務」，但沒有透露停播原因、受影響屋苑、屋邨數目等。

　　有線第一台早於九九年十一月啟播，之前名為有線A台，當時有線曾推出「十元睇一世」吸引市民收看，更以毋須裝機頂盒做賣點，即利用公共天線已可收睇。
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