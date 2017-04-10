﻿躁茶客狂毆調停保安員

調景嶺發生傷人案！一名男子跟家人在都會駅商場酒樓飲茶期間，疑因瑣事與侍應發生爭執，其間保安到場了解時，卻遭人連揮多拳襲擊倒地。警方接報到場，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將男子拘捕，傷者則由救護車送院治理。



消息稱，被捕二十餘歲男子，疑有情緒問題。昨午四時許，他與家人在商場酒樓內飲茶，其間因點心問題與酒樓侍應發生爭執，部長調停不果，一名商場保安員到場了解時，有人情緒激動，竟衝上前揮拳襲擊保安，後者倒地時頭部撞柱。途人及男子家人見狀，上前將其與保安分開，當時商場內診所的醫生及護士聞訊，亦趕到現場為傷者急救。警方接獲商場職員報案趕到現場，受傷保安由救護車送往伊利沙伯醫院治理。調查後以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將傷人男子拘捕。