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﻿美容院涉人身攻擊逼購療程

2017-04-10 列印
■民主黨指有美容院涉以人身攻擊方式銷售產品。
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　　美容院再爆不良銷售手法。有政黨過去一年接獲七名精神病患者和復康人士求助，指光顧美容公司期間疑遭職員以人身攻擊方式銷售，被逼購買「子宮經絡」及「胸部轉移」療程，涉及金額達一百二十三萬元。

　　民主黨「美容苦主投訴熱線」接獲七名分別患有思覺失調、抑鬱症、焦慮症患者求助，他們分別光顧五間美容公司時，曾向職員透露自身病情，職員竟藉此不斷作人身攻擊，再以「車輪戰」向事主銷售昂貴療程，更有苦主在不知情下被「碌卡」，金額由三萬六千至四十七萬元不等。三十五歲患抑鬱症的S小姐指，美容院職員得知她與前男友的不愉快回憶後，即借故推銷，終令她以十三萬購買多個療程。
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