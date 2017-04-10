﻿接種疫苗 童防致命腦膜炎

腦膜炎屬高危及可致命惡疾，而且因具傳染性，任何年齡層亦有機會染病，醫生呼籲切勿延誤診治，有需要者應接種疫苗自保。 文：衞兒



早前本港發生六歲男童因患甲型流感併發壞死性腦炎而不治個案，相距不久，衛生防護中心亦接報十五歲男學生感染「腦膜炎雙球菌」病例，幸及時就醫，病況轉趨穩定。由於現時仍處流感高峰的高危時期，家長應時刻留意子女健康。



家庭科專科醫生李俊傑說：「腦膜炎可由細菌或病毒引發，而嚴重流感患者如感染甲型流感病毒，可誘發腦炎，甚至腦膜炎。病毒性及細菌性腦膜炎均可透過直接接觸病人口鼻的飛沫或分泌物而傳播，部份人受感染後，身體可全無病徵，而鼻咽喉部位則可能帶有這些細菌，成了『播毒』帶菌者。」



遊學留學嚴防感染



普通非嚴重的腦炎及腦膜炎個案，如不及時治療，已足以導致眼及聽力永久受損。如不幸感染屬異常高危的腦膜炎雙球菌，更可令患者出現無法逆轉的智力受損或需要截肢的後遺症，嚴重時更可致命。此症病發徵狀一般包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，也會有嘔吐、畏光或出皮疹等情況。患者必須及時醫治，接受抗生素治療，方可減低死亡風險。



因為某些帶菌者可以全無病徵，故若與他們長期密切或長時間接觸，可經由打噴嚏、面向性咳嗽，或一起近距離生活，例如同住一個宿舍、共用餐具等而被傳染。



另因外國的腦膜炎病發率一向較香港高，好像去年九月澳洲便曾爆發腦膜炎，死亡個案更達二十宗，所以李俊傑特別提醒家長，如安排子女海外升學，應諮詢醫生意見考慮是否接種有關疫苗。而現時英、美大部份地區均已要求前往當地遊學，尤其留學的寄宿生，必須接種腦膜炎雙球菌疫苗。



兩大類疫苗



‧一般流行性的腦膜炎疫苗只適宜十八個月以上人士注射，只須注射一針，接種後約七至十四日產生免疫力，有效免疫期約三年，兒童則只達兩年。



‧腦膜炎雙球菌疫苗，兩歲以上只要注射一針，九至二十三個月大嬰兒注射兩針，保護率逾八成半，能有效抵禦該病菌入侵。