 Advertisement
  • 2017年4月11日 星期二
  • 26º
  • 95%
熱門： 港大的士國泰居屋金像獎

日報新聞 > 港聞

﻿觀塘線八站癱瘓 下班時間大混亂

2017-04-11 列印
■車廂內大部份燈熄滅，無冷氣供應。
Previous Next

　　港鐵昨日早晚上下班的繁忙時間發生兩宗故障。東涌線列車早上故障，東涌至欣澳兩站一度暫停服務，三百名乘客被困列車上一小時。晚上觀塘線近九龍灣站有電纜裝置損壞導致停電，觀塘至九龍塘共八個車站暫停服務，多個車站及月台擠滿乘客，有乘客不適送院。大批市民被迫改搭其他交通工具，東九龍多個巴士站大排長龍，多條主要道路亦交通擠塞。近三小時後，港鐵工程人員搶修妥當，列車服務才恢復正常。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd