﻿電纜裝置故障 八站停近三小時 乘客摸黑行隧道困車廂焗到暈

港鐵昨早和傍晚先後發生事故。早上一列東涌往欣澳列車故障，影響往迪士尼樂園的遊人及上班族；晚上又發生電纜裝置故障，導致觀塘至九龍塘站八個車站服務暫停，大堂及月台擠滿大批乘客，情況混亂，數以萬計乘客受影響。多列列車因停電停在路軌上，其中一列停於彩虹與鑽石山之間隧道中，約百多人被困二十分鐘，由職員帶領沿隧道「摸黑」走到彩虹站月台。近三小時後列車服務才陸續回復正常。



港鐵黑暗的一天，由昨晨九時十分繁忙時間拉開序幕。港鐵發言人稱，東涌線一列載有三百名乘客的列車，離開東涌站不久，車長發現有設備故障而停車；列車無法啟動，車務控制中心接報，派出一列空載列車，將故障列車推離行車線，由於預計需時處理，港鐵十時十五分暫停東涌站至欣澳站的列車服務，前往迪士尼樂園遊人掃興無法成行，上班族遲到。



東涌線早上壞車 上班族遊客受阻



直至約十時三十分，故障列車被推至大濠灣緊急月台，車上乘客下車，再乘其他列車離開，列車服務才逐漸回復正常。有被困故障列車的乘客稱，列車離開東涌站約一分鐘，即停在隧道內，車上乘客滯留約一小時，列車才被慢慢推到大濠灣緊急月台。



港鐵故障第二波發生昨傍晚約六時下班繁忙時間。據悉，觀塘線近九龍灣有架空電䌫裝置損壞，觀塘線往黃埔方向的列車服務受阻。觀塘來往九龍塘站之間八個車站，包括觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、石硤尾及九龍塘暫停服務，港鐵安排免費接駁巴士給受影響乘客。



故障期間，一列駛往鑽石山列車停管道內，逾百乘客被困二十分鐘後，由職員疏散落路軌，摸黑步返彩虹站月台。有一男一女乘客暈眩不適要送院。另外，大批乘客改搭巴士等其他交通工具，導致東九龍多條路面擠塞及排滿人龍。故障近三小時後，至晚上八時二十五分，工程人員完成搶修，列車服務逐漸回復正常。



港鐵車務總監劉天成昨晚會見傳媒，指今次電纜裝置故障是嚴重事故，其間將軍澳至黃埔站之間下行列車受影響，觀塘至九龍塘之間下行線電力供應停止，列車服務須暫停，待維修後，有關受損裝置才恢復電力。港鐵調派多部巴士，接載五千多名乘客。其後工程人員巡查至彩虹站至車廠之間的出入軌道，發現電纜的固定裝置受損，保護系統啟動令電力暫停。工程人員將損毀的裝備隔離，列車服務才恢復正常。