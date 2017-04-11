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﻿立會議員：最少罰款七百萬

2017-04-11 列印
　　港鐵一日兩宗故障，有立法會議員估計，兩宗意外合共計算，最少罰款七百萬元，金額將用作下年度票價的優惠。

　　港鐵與政府在一三年引入鐵路事故懲罰機制，要求港鐵就嚴重服務延誤繳付罰款，視乎服務延誤和故障嚴重性，罰款由一百萬至二千五百萬元，罰款將撥作下一年度的票價優惠用途。

　　立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，預計港鐵觀塘線故障延誤接近三小時，根據懲罰機制四小時以下的延誤，罰款最少五百萬元；東涌線延誤約兩小時，預計罰款達二百萬元，兩宗事故或合共罰款七百萬元。他指，鐵路事故懲罰機制早前經修訂，由原本最高懲罰一千五百萬增加至二千五百萬元，但對港鐵仍屬「九牛一毛」，他要求再加罰款。
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