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﻿列車日行十多小時 加劇電纜損耗

2017-04-11 列印
■東涌線昨早發生事故。
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　　理大機械工程學系前工程師盧覺強表示，架空電纜裝置受損至停電，非首次發生，大多因為磨損造成。

盧覺強指，列車透過車頂集電弓跟架空電纜接觸，通電行駛；列車每日運行十多小時，容易磨損，情況嚴重時，電纜裝置或不勝負荷。

　　盧指出，工作人員替換該條架空電纜，亦要更換其他配置零件，因此一般需兩三小時才完成維修。他續指，一般建議至少一周檢查一次，讓電纜保持最佳狀態。
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