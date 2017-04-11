﻿首批額度100億 「終身年金」每月最多取5800元

面對人口老化，按揭證劵公司將配合政府，推出首批一百億元的「終身年金」，協助六十五歲或以上的長者，把資產轉化成每月穩定收入，俗稱「自製長俸」，入場費或低至五萬元，上限一百萬元，回報率為三至四厘，參加後即每月最多獲發五千八百元，直至終老。財政司司長陳茂波指，將於今年六月公佈項目詳情，爭取於明年年中推出。



由政府全資持有的按證公司，計劃明年年中推出「終身年金」，首批額度為一百億元，對象是年滿六十五歲的長者，投資上限為一百萬元，預計下限可低至五萬元。投保人即時開始每月發放保證固定年金，直至終老，初步預計投資內部回報率達三至四厘，由銀行負責銷售。



以投資一百萬元、內部回報率四厘計算，男性每月可取得五千八百元，年金率為七厘；女性每月收到的金額則較少，約五千三百元，年金率為六點四厘，因女性預期壽命比男性長。計劃亦設退出機制，投保人可以折讓價取回資金，但折讓比率未定。



投資上限100萬 最少五萬



若投入一百萬元，每年內部回報四厘，即一年回報四萬元，每月回報三千三百三十多元，約「終身年金」每月為五千八百元，即當中約二千五百元為投入金的攤分成分。



對於有人擔心參加計劃後身故，未能獲益便蝕本，「終身年金」作出安排，在投資者繳付保費後，若在收取百分之一百零五已繳保費之前便身故，其受益人可繼續每月收取餘下期數，或一筆過現金，後者安排日後公佈。



陳茂波認為，長者提取強積金後，需要穩定的理財產品，但市場缺乏這類產品，「終身年金」能填補缺口，又指金管局原則上批准按揭證券公司推出「終身年金」，今年六月底會公佈詳細內容，期望於明年年中推出。按證公司副主席兼執行董事陳德霖補充，計劃有三大原則：一是對長者有吸引力，二是按證公司可以控制風險，三是計劃可行而有可持續性。



回報三至四厘 按證「包底」



按證公司總裁李令翔表示，預期內部回報率為三至四厘，如年金投資表現未達標，會由按證公司「包底」；按證公司執董余偉文說，年金將透過外匯基金投資，故一次投入金額不能太多，以控制投資風險。



港大榮休教授周永新認為，政府牽頭推出「終身年金」既能回應中產訴求，亦貼近「全民退保」的理念，而「終身年金」回報率較高及穩定，且保至百年歸老，亦有退出機制，形容是「賣大包」。