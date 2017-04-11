﻿傳「潔具大王」贈16000元 善心人助女報販渡難關

荃灣一個「孤兒寡婦」報檔前日遭爆竊，損失共值約一萬六千元香煙案件報道後，不少熱心街坊及市民聞訊紛紛伸出援手送暖。有顧客購買香煙報紙時，特意放下更多金錢「免找」。據悉有「潔具大王」之稱的劉旺，昨更派人將一張一萬六千元現金支票送贈給她，助其母子渡過難關。



得到眾多熱心市民雪中送炭及鼓勵，被爆竊的楊太大為感動，並指「明買明賣」已足夠，希望善長仁翁能幫助其他更有需要的人。昨晨五時許，楊太如常開檔，不少街坊及市民得悉事件後，特意前來表示支持鼓勵。有顧客購買香煙時，特意支付五百元「免找」，楊太其後雖追上找贖，但對方堅拒收回，並表示「唔使啦！小小心意。」



街坊免費裝鎖頭閉路電視



現年七十多歲的林婆婆，過去一直幫楊太疊報紙，每日凌晨四時至清晨七時間疊足六百份。她早前考慮退休，惟如今報檔遭竊，不忍楊太獨力支撐，已打消念頭繼續幫手。另外，有熱心街坊知道楊太欲加強報檔的保安，卻苦無資金，免費為她安裝鎖頭及閉路電視，而報業公會亦有派人視察情況。



楊太續指，昨早一名素未謀面的男子來到報檔，給她一張一萬六千元的無劃線支票，稱代老闆拿來送贈，希望能略盡綿力。楊太深受感動稱「估唔到香港咁多熱心人……真心多謝佢哋」，她又希望市民不要再給她款項捐贈，將款項給其他更有需要的人，並明言有心人跟她「明買明賣」便足夠。



據悉，該張支票是由本港「潔具大王」、恒威集團主席及董事總經理劉旺捐贈。本報昨曾致電恒威集團查詢是否屬實，惟集團發言人指暫時對此事沒有回應。劉旺以出售潔具起家，七○年成立恒威集團。