﻿支持者鼓譟 粗口罵法官

被告楊家倫聽取判決時一直保持冷靜，沒有表情，其家人聞判後亦沒有表現激動，但雙眼泛紅有淚光，散庭後隨即到犯人欄前慰問被告，被告則指示家人日後再探望他。



不過，有到庭旁聽及支持被告的人士聞判後鼓譟，散庭時更有人掟東西落地、用腳踏地及拍打椅子以示不滿。當法官離開後有人以粗口大罵法官，又說：「仲有法治咩？人治呀！」庭上保安及司法機構人員出言阻止要求他們肅靜，他們即反問「法庭唔畀講嘢呀？」、「你主子都入咗去冥想啦，吠乜呀」。



有關人士離開法庭在走廊期間仍繼續高談闊論，並不斷高叫「六七暴動」比本案更嚴重，有司法機構人員再度叫他們肅靜，雙方爆發罵戰，同層另一個法庭亦因走廊太嘈而休庭。