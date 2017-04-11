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﻿世界女子桌球賽 溫家琪贏混雙冠軍

2017-04-11 列印
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        香港再添世界冠軍！繼「四眼cue后」吳安儀在英國舉行的世界女子職業桌球賽，勇奪六個紅球項目冠軍後，另一女將溫家琪於昨日凌晨，夥拍英籍華人職業選手林杉峰（Sanderson Lam），出戰混雙錦標賽決賽，成功擊敗英國組合，捧走冠軍獎盃（見圖）。

        今次世界女子職業桌球賽在英國列斯舉行，共設四個項目，包括六個紅球、十個紅球、女子雙打及混合雙打，港隊派出兩男六女選手參賽，其中吳安儀日前在六個紅球項目奪冠，但吳安儀與溫家琪則在女雙項目衞冕失敗。不過，溫家琪收拾心情後，昨日凌晨夥拍林杉峰出戰混雙決賽，擊敗英國組合Rebecca Kenna及Dylan Mitchell，順利稱冠。

　　至於葉蘊妍及林俊威組合八強止步；而吳安儀和馮國威則於十六強止步。吳安儀及溫家琪稍後會參加壓軸的十個紅球項目。
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