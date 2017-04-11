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﻿美股中段升46點

2017-04-11 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二○七○二點，升四十六點；納指則報五千八百八十八點，升十一點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點五五港元，升零點一五港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點五八港元，升零點一八港元。紐約期油則報每桶五十二點八七美元，升零點六三美元。
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