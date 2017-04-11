﻿民航處：未料設定太多故障

航處新空管系統上周六發生「死機」故障，其間有八班航機從雷達上消失，需首次轉用後備系統。民航處副處長蔡傑銘承認，系統故障源於個人設定太多，但指不知道超出上限會導致事故，已要求承辦商在本周內提交改善方案。



蔡傑銘昨在電台節目承認，故障源於系統用戶個人設定總數超出上限，令系統不能運作。他解釋，每個空管人員都可建立個人化設定，例如文字大少、光暗對比等，個人設定上限的總數為五千五百個，以約四百名空管人員計算，平均每人可獲十多個個人設定配額，但不知悉超出上限會癱瘓整個系統。



他指，由於個人設定限額不能無限，否則會令整個系統速度減慢，已要求空管人員避免更改及刪除部份無用的個人設定，又安排專人二十四小時監察記憶體使用量，並考慮延長保留舊系統的時間。該處已要求承辦商在本周內提交改善方案，包括提升個人設定上限。