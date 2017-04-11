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﻿電騙黨女郎收支票被捕

2017-04-11 列印
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　　再有電騙黨落網！一名八十一歲獨居婦人，上月三十日接獲一名自稱為入境處職員陌生男子來電，指她的銀行戶口涉嫌不法行為；電話之後轉駁至自稱內地執法機關人員男子，要求事主就案件交付保證金。女事主不虞有詐，於本月五至六日，先後將三張總值三百九十五萬的支票，交給騙徒。其後懷疑受騙報警求助。

　　騙徒得逞後，食髓知味，昨早再要求事主交出五十二萬元，事主按探員指示，相約對方到尖沙嘴交收。一名二十五歲姓黃，自稱無業女子出現接支票時，埋伏探員即上前將截停，以涉嫌欺騙手段取得財產，將該名女子拘捕（見圖）。警方稱，事主損失的三張支票已被兌現及轉到其他戶口。
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