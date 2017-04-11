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﻿薯仔失收 日15款卡樂B停售

2017-04-11 列印
　　日本北海道去年八月受颱風吹襲，令薯仔失收，日本卡樂B七成製作原料來自北海道，故部份口味的日版卡樂B薯片受影響，短期將出現缺貨，商品或待今年秋天後才有機會再重新上市。

　　日本卡樂B公佈，十五種日版口味產品須暫時停賣，包括淡鹽味、清湯味、Pizza味大包裝薯片，本月二十二日起停止供應。另十八款地方限定日版薯片，包括關東醬油味、法式沙律味、蛋黃醬油味、梅味及幸福牛油味薯片，亦於本月十五日停售。有本港零食店預計，存貨售清後會缺貨。

　　事件不影響港版卡樂B產品，因港版薯片原料由外國進口，故不受日本失收影響。
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