﻿超抵價換購智選迷你小家電

Smartech迷你智能電器貼地實用又抵買！小編重點推介兩款精選產品，第一款係好打得嘅輕便手提攪拌棒，佢嘅一體式設計，唔使裝嵌單手即可操控，兩種段速任揀，話咁快就打出各式靚湯、奶昔同鮮果汁等，連BB至營糊仔都整到；刀片以不鏽鋼製造，堅固又耐用，仲有過熱提示功能，用得安心，入廚有佢幫手，新手都變高手啦！另一款好吹得座枱搖擺直立式風扇，至啱放喺office或屋企書枱面，修長機身唔阻掟，撳吓個輕觸式控制面板，即可調校三段風速同廣角送風，近排天氣開始回暖，歎住涼風做嘢或讀書都醒神啲，係時候要買番部爽吓啦！另外仲有勁受歡迎嘅環保抽濕盒，唔使插電，盒內嘅無毒乾燥劑就可即時抽濕兼防霉，仲可以循環使用約一千次。



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