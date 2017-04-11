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﻿中大宿舍毒檸茶告示或涉刑罪

2017-04-11 列印
　　大學宿舍公用雪櫃內食物被盜時有所聞，宿生難以追究。facebook專頁「CUHK Secrets」近日流傳一張告示，一名自稱三年級醫科生指自己為進行實驗，把內含毒藥的九盒檸檬茶放在雪櫃，但有六盒不翼而飛，擔心有宿友中毒，呼籲誤食的同學與他聯絡，卻未有留下聯絡電話，但有大律師指張貼告示者有機會面對刑責。

　　網民相信只是惡作劇，指毒藥「APTX4869」出自漫畫《名偵探柯南》，笑指「食咗係咪會變小學生」。但大律師陸偉雄表示，如學生真的用公用雪櫃做毒劑實驗，有機會干犯《侵害人身罪條例》，即使只為恐嚇，亦可能觸犯《刑事罪行條例》。
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