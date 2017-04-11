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﻿辣手枕邊人 滾水淋老妻

2017-04-11 列印
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        油塘油麗邨發生家暴事件，一名躁夫與妻子爭執後，昨凌晨竟然趁妻子熟睡，疑用熱水潑淋向妻子。女事主臉及身體多處燙傷痛醒，立即落牀及負傷報警。警員到場將女傷者送院，恐有性命之虞；調查後傷者丈夫涉嫌傷人被捕，他報稱不適獲送院（見圖）。

        現場為油麗邨智麗樓一單位，男戶主姓盧（七十九歲），與姓唐（六十六歲）妻子同住。

趁妻熟睡潑熱水

  據悉，男戶主脾氣暴躁，夫婦不時吵架。前晚，盧疑又因瑣事與妻子發生口角，雙方一度激烈嘈吵，其後唐婦回房間睡覺。

　　凌晨一時許，唐婦熟睡時，突然遭人潑淋熱水，臉、手及身體多處被滾水燙傷，痛極醒來，見丈夫在牀邊，疑遭他以熱水施襲，立即負傷逃出房間報警。救護員到場將女事主送院，治療後情況危殆。警員調查後，以涉嫌傷人拘捕傷者的丈夫，他報稱不適要送院。
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