﻿辣手枕邊人 滾水淋老妻

現場為油麗邨智麗樓一單位，男戶主姓盧（七十九歲），與姓唐（六十六歲）妻子同住。
趁妻熟睡潑熱水
據悉，男戶主脾氣暴躁，夫婦不時吵架。前晚，盧疑又因瑣事與妻子發生口角，雙方一度激烈嘈吵，其後唐婦回房間睡覺。
凌晨一時許，唐婦熟睡時，突然遭人潑淋熱水，臉、手及身體多處被滾水燙傷，痛極醒來，見丈夫在牀邊，疑遭他以熱水施襲，立即負傷逃出房間報警。救護員到場將女事主送院，治療後情況危殆。警員調查後，以涉嫌傷人拘捕傷者的丈夫，他報稱不適要送院。
港鐵昨日早晚上下班的繁忙時間發生兩宗故障。東涌線列車早上故障，東涌至欣澳兩站一度暫停服務，三百名乘客被困列車上一小時。晚上觀塘線近九龍灣站有電纜裝置損壞導致停電，觀塘至九龍塘共八個車站暫停服務，多個車...
2017-04-11
北京市國家安全局推出公眾舉報間諜行為獎勵計劃，其中，對防範、制止間諜行為或偵破間諜案件發揮特別重大作用、提供特別突出線索者，最高可獲發五十萬元人民幣（約五十六萬港元）獎金。 北京市國安局昨頒佈、實施《公民舉報間諜行為線索獎勵辦法》，當局指，國家改革開放後，入境外國人士不斷增加遞增，境外間諜情報機構、敵對勢力亦借機展開政治滲透、分裂顛覆、情報竊密、勾連策反等活動，部份國民基於個人私利，出賣國家利益，令境外間諜情報機構有乘之機。 京城市民可致電國家安全機關熱線電話、郵遞、親身到國家安全機關舉報間諜行為。 市國安核查後，會依據線索作用、效果等因素評定線索級數，獎勵分為三級...
2017-04-11
埃及前日發生兩宗針對基督徒的恐怖襲擊，死亡人數上升至四十七人，極端組織伊斯蘭國揚言會發動更多襲擊基督徒行動。埃及總統塞西宣佈，全國進入緊急狀態三個月，而當局已拘捕二十名疑涉案人士。 兩宗恐襲分別在周日上午、中午時分發生，遇襲教堂位於埃及中部城市坦塔、北部港口亞歷山大，當時大批教徒聚集在教堂內慶祝棕枝主日。其中，坦塔馬拉吉拉吉斯教堂，一個安置在教堂前排座椅下的炸彈爆炸。 亞歷山大聖馬可教堂之後亦發生爆炸，現場閉路電視片段顯示，警方要求一名進入教堂男子接受安全檢查時，隨後教堂入口發生爆炸。伊斯蘭國事後承責任，揚言會發動更多襲擊基督徒行動。 揚言襲擊陸續有來 爆炸後，塞西...
2017-04-11
據星島地產網報導，二手市場再錄市價交投，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海6B座高層D室，面積725方呎，3房連套房間隔，以910萬元易手，呎價12552元，屬市價交投。原業主於2012年9月以...
2017-04-11
國泰航空（293）行政總裁朱國樑昨日首度承認，在架構調整方面，裁員是無可避免，未來管理層亦會減省30%人力成本，尤其香港總部的管理層，但未有透露具體詳情。他強調前線人員受影響機會較微，但有部份可作出整合的後勤工作，則不會再調撥資源。 朱國樑在電台節目後表示，裁員行動無可避免，管理層及公司架構變動是20年來最大調整，未來會通過加密航班、增加直飛航線及改善餐飲服務等改善收入。 早前國航（753）高層向外電披露，國泰未來3年將削減40億港元開支，而且公司已有多個改善方法，朱國樑則不作評論。 他指內部有訂立目標，但未能透露。航班準時程度以雙位數增長、接收新飛機，亦有助減省成...
2017-04-11
祖雲達斯與巴塞隆拿相隔兩年再次於歐聯交手，倒戈的老婦人右閘丹尼爾直言，當年在巴塞不受尊重才決定離隊，今晚八強首回合矢志要一挫舊東家銳氣。再者斑馬軍團近年歐戰主場未嚐一敗，有本錢擊退近期客戰平平的巴塞，直取主勝。（有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 丹尼爾去年夏天離開效力八季的巴塞隆拿，以自由身加盟祖雲達斯。兩軍今晚將在歐聯碰頭，這名倒戈的巴西守將早前才解釋當日選擇離開的原因︰「過去我為巴塞立下不少汗馬功勞，但球會在收到國際足協的轉會禁令後，才與我洽談續約，令我感到不受尊重，故我才會選擇離開這家不懂善待功臣的球會。」相信此子今晚定會施展渾身解數，向舊會平反...
2017-04-11
南京除是中國的六朝古都，原來也是個佛教聖地，當地的牛首山，在唐朝時便跟西北方的清涼山及西南方的峨嵋山一起被視為佛教三大道場。經過多年演變，牛首山一帶近年在多番修建後，更變身成為佛門大觀園，區內除有精緻...
2017-04-11
彭浩翔最叻搞噱頭，橫跨七年的志明春嬌系列來到第三集《春嬌救志明》自然要出盡力灑鹽花，早前在網上發佈的預告片中，便驚見楊千嬅扮俏護士色誘余文樂一幕，事後兩人笑指該場牀戲好「碎料」，別以為真係攬住碌兩下過...
2017-04-11
去年農曆新年旺角暴動的參與者，陸續上庭受審，為他們的違法行為，接受法律制裁。繼早前一名大學生因暴動罪被判入獄三年後，昨天一名公開大學電腦技術員因參與暴動並放火燒的士，被判暴動和縱火罪名成立，前罪判囚四年九個月，後罪判囚四年三個月，同期執行，是旺角暴動被定罪者最重的刑罰，體現法庭不容有人破壞社會秩序，並嚴懲危害公眾生命安全的行為。 暴動罪最高可判入獄十年，而縱火罪最高可囚終身，兩者均屬嚴重刑事罪行。法官昨天判刑時，指現年三十二歲的被告並無悔意，強調「一時之勇的行為是需要付出沉重的代價」，被告行為嚴重破壞社會安寧，必須判處阻嚇性刑罰，以遏止其他人仿效。 法庭判刑，強調兩個重點，...
2017-04-11
第七場三班千二米，何廄「騰煌」季初爆冷後，再跑兩仗谷草一哩表現平平。近三個月雖無出賽，惟操練一直正常從未缺課，二月初試泥閘沿途跟跑，轉彎走外疊而直路上走勢輕鬆，近期與高班馬拍跳亦有勁，今仗縮程出擊，有...
2017-04-11