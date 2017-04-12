﻿華裔被強拖離座淌血 聯合航空暴力逐客惹眾怒

美國聯合航空發生粗暴對待華裔乘客事件。聯航周日一班在芝加哥機場登機的航班機位超賣，機組人員隨機抽出四名乘客，提供免費住宿及現金券等補償，要求四人落機，改乘另一班機；其中一名自稱醫生的華裔乘客表示翌日趕往診症，並拒絕下機。職員竟召警員上機，強拉涉事華裔落機，糾纏間他嘴部及面頰流血。事件引起激烈迴響，中外社會群情洶湧呼籲抵制聯合航空。



事發周日傍晚五時許，聯合航空旗下聯航快運編號三四一一航班，由芝加哥奧黑爾國際機場前往肯塔基州路易斯維爾，航空公司稱機位超賣，但要額外安排四名機組人員到路易斯維爾，為另一班航機作準備，職員曾在櫃枱、登機閘口呼籲乘客自願讓出座位，公司會安排受影響乘客改乘翌日航班，並提供免費住宿和八百美元（折合約六千二百四十港元）現金券作為補償，但沒有乘客答允。



所有乘客登機後，機組人員以電腦隨機抽出四名乘客，要求他們下機，其中兩人願意接受賠償，惟一名華裔男子及同行妻子堅拒下機，男子聲稱自己是醫生，翌日早上必須趕返路易斯維爾為病人治病；他質疑因其華裔身份而被「抽中」，當時職員沒有正面回應。



醫生趕應診拒就範：殺了我吧！



航空公司報警處理，警員登機後，與該華人乘客爭論起來，警員竟然出手強行將該乘客抽離座位，在航機走廊拖行，其間男子撞到座椅扶手，導致嘴及面部流血。



他十分鐘後又跑回機艙，口中喃喃道：「我要回家，殺了我吧！」男子最後由擔架抬離機艙。有同機乘客不忍警方粗暴行為，近半數人下機抗議。受事件影響，航班最終延誤三小時才起飛。



美國傳媒報道，受傷男子名為David Dao（譯音杜大衞），是一名越南華僑，在美國受訓，為一名執業醫生，在肯塔基州伊麗莎白敦市行醫；亦有報道指，他曾出戰世界撲克大賽主要賽事。



聯航CEO撐員工處事正確



聯合航空行政總裁穆尼奧斯事後為事件致歉，強調會從中吸取教訓；惟他周一晚在內部信件中批評杜大衞拒絕聽從機員指示，且做出侵略性行為，認同員工尋求警方協助。芝加哥航空局指，涉事警員已遭停職並接受調查。



涉事片段在網上瘋傳，不少中外網民要求航空公司檢討超賣機票及處理機位的政策。內地京東商城行政總裁劉強東直斥聯合航空的服務全球最差，有不少內地網民認同事件涉及種族歧視，表明會堅決抵制聯合航空，有人呼籲發起杯葛行動。



