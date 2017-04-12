﻿李克強指應着眼改善民生 習近平讚林鄭能駕馭複雜局面

候任特首林鄭月娥昨日在北京先後獲國務院總理李克強及國家主席習近平接見，接受頒發《國務院令》，正式獲任命為香港第五任特首。習近平讚揚林鄭愛國愛港立場堅定，具豐富行政經驗，有能力駕馭複雜局面，且在香港社會認可度很高，期望她能帶領特區政府和社會各界全面準確貫徹落實「一國兩制」和《基本法》。本報記者



林鄭月娥昨早在中南海紫光閣獲總理李克強接見並頒發《國務院令》，任命她為香港特區第五任特首，今年七月一日上任，其丈夫林兆波、長子林節思在場見證。李克強表示，擔任特首是一份「沉甸甸的責任」，中央會一如既往支持特區政府，進一步推動內地和香港的合作，而今年政府工作應着眼於香港的發展、民生改善，保持香港長期繁榮穩定，又勉勵她團結帶領新一屆政府和社會各界，按照「一國兩制」及《基本法》方針，積極推動香港走上新的台階。



林鄭獲正式任命



林鄭下午獲習近平在中南海瀛台接見，全國人大委員長張德江、國家副主席李源潮、港澳辦主任王光亞等中央官員在場。習近平讚揚林鄭愛國愛港立場堅定、勤勉務實、敢於擔當，且行政經驗豐富，具有駕馭複雜局面的能力，在香港社會認可度亦很高，又指她「對國家和香港有心、有力、有擔當，符合中央對行政長官的一貫標準，你成功當選實至名歸。」



習近平提到，香港回歸快將二十年，經歷不少風風雨雨，特別是近幾年香港積累了一些矛盾和問題逐步的顯露，這階段雖有挑戰和風險，但亦充滿機遇和希望，強調「中央堅持一國兩制、港人治港、高度自治的決心堅定，不會變、不動搖」，會全力支持特首和特區政府依法施政，又期望林鄭帶領特區政府和社會各界，全面準確貫徹落實「一國兩制」和《基本法》，並寄語：「團結包容、戮力同心、銳意進取，為香港發展進步作出貢獻。」其後各人舉行閉門會議。



強調堅持「一國兩制」



此外，林鄭接受新華社專訪時表示，今年是香港回歸祖國二十周年，非常榮幸能在這個歷史性時刻成為下任特首，同時感到非常任重道遠，會堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，全面、準確地按《基本法》辦事。