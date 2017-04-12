﻿李克強指應着眼改善民生 習近平讚林鄭能駕馭複雜局面

林鄭月娥昨早在中南海紫光閣獲總理李克強接見並頒發《國務院令》，任命她為香港特區第五任特首，今年七月一日上任，其丈夫林兆波、長子林節思在場見證。李克強表示，擔任特首是一份「沉甸甸的責任」，中央會一如既往支持特區政府，進一步推動內地和香港的合作，而今年政府工作應着眼於香港的發展、民生改善，保持香港長期繁榮穩定，又勉勵她團結帶領新一屆政府和社會各界，按照「一國兩制」及《基本法》方針，積極推動香港走上新的台階。
林鄭獲正式任命
林鄭下午獲習近平在中南海瀛台接見，全國人大委員長張德江、國家副主席李源潮、港澳辦主任王光亞等中央官員在場。習近平讚揚林鄭愛國愛港立場堅定、勤勉務實、敢於擔當，且行政經驗豐富，具有駕馭複雜局面的能力，在香港社會認可度亦很高，又指她「對國家和香港有心、有力、有擔當，符合中央對行政長官的一貫標準，你成功當選實至名歸。」
習近平提到，香港回歸快將二十年，經歷不少風風雨雨，特別是近幾年香港積累了一些矛盾和問題逐步的顯露，這階段雖有挑戰和風險，但亦充滿機遇和希望，強調「中央堅持一國兩制、港人治港、高度自治的決心堅定，不會變、不動搖」，會全力支持特首和特區政府依法施政，又期望林鄭帶領特區政府和社會各界，全面準確貫徹落實「一國兩制」和《基本法》，並寄語：「團結包容、戮力同心、銳意進取，為香港發展進步作出貢獻。」其後各人舉行閉門會議。
強調堅持「一國兩制」
此外，林鄭接受新華社專訪時表示，今年是香港回歸祖國二十周年，非常榮幸能在這個歷史性時刻成為下任特首，同時感到非常任重道遠，會堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，全面、準確地按《基本法》辦事。