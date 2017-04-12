﻿「四眼Cue后」吳安儀 一月內奪三冠

「四眼Cue后」吳安儀在桌球壇再下一城！她繼上月勇奪女子桌球世界賽冠軍，以及日前在英國舉行的世界女子職業桌球賽中贏得首屆六個紅球賽冠軍後，昨再次發威，在同一賽事的首屆十個紅球賽，擊敗威爾斯球手摘冠，一個月內第三度奪冠。她賽後坦言，十個紅球是全新賽事，比賽特別緊張，表明會繼續努力，爭取在稍後的比賽奪得佳績。



二十六歲的吳安儀日前在首屆世界女子六個紅球錦標賽，以四比二擊敗邦妮（Emma Bonney）後，雖與拍檔溫家琪在女子雙打提早出局，但她收拾心情，征戰同樣是首屆舉行的世界女子十個紅球賽。她先於八強再遇日前六個紅球賽的四強對手簡娜（Rebecca Kenna），最終以三比一晉級；之後在四強以同樣比數，擊敗港隊的房薇薇；至昨日在決賽面對威爾斯球手L.伊雲絲（Laura Evans），以四比二力壓對手，捧走冠軍獎盃。



吳安儀賽後直言，今次比賽特別緊張，「十個紅球係一個全新嘅比賽項目，以前從未打過，雖然節奏不及六個紅球咁緊湊，但節奏始終較平常打嘅十五個紅球快，所以自己都需要時間適應。」她坦言，連續打了很多日比賽，身心有點疲累，並感謝球迷支持，自言會繼續努力。



她短暫休息後，今日會飛往印度參加第一屆亞洲女子桌球錦標賽，更在facebook信心十足地說：「在（英國）列斯這個星期很漫長，但令人神魂顛倒，明（今）日飛印度爭取亞洲冠軍！」



吳安儀繼上月十九日在新加坡贏得世界女子桌球錦標賽（十五個紅球項目），以及上周五勝出世界女子職業桌球賽六個紅球賽後，再奪十個紅球世界冠軍，並且是三款不同比賽，可謂史無前例，足證其非凡實力。