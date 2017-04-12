﻿「四眼Cue后」吳安儀 一月內奪三冠

二十六歲的吳安儀日前在首屆世界女子六個紅球錦標賽，以四比二擊敗邦妮（Emma Bonney）後，雖與拍檔溫家琪在女子雙打提早出局，但她收拾心情，征戰同樣是首屆舉行的世界女子十個紅球賽。她先於八強再遇日前六個紅球賽的四強對手簡娜（Rebecca Kenna），最終以三比一晉級；之後在四強以同樣比數，擊敗港隊的房薇薇；至昨日在決賽面對威爾斯球手L.伊雲絲（Laura Evans），以四比二力壓對手，捧走冠軍獎盃。
吳安儀賽後直言，今次比賽特別緊張，「十個紅球係一個全新嘅比賽項目，以前從未打過，雖然節奏不及六個紅球咁緊湊，但節奏始終較平常打嘅十五個紅球快，所以自己都需要時間適應。」她坦言，連續打了很多日比賽，身心有點疲累，並感謝球迷支持，自言會繼續努力。
她短暫休息後，今日會飛往印度參加第一屆亞洲女子桌球錦標賽，更在facebook信心十足地說：「在（英國）列斯這個星期很漫長，但令人神魂顛倒，明（今）日飛印度爭取亞洲冠軍！」
吳安儀繼上月十九日在新加坡贏得世界女子桌球錦標賽（十五個紅球項目），以及上周五勝出世界女子職業桌球賽六個紅球賽後，再奪十個紅球世界冠軍，並且是三款不同比賽，可謂史無前例，足證其非凡實力。