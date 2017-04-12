﻿ 「一約多伙」掃貨 須繳15%印花稅

當局去年推出辣招，把買賣住宅物業稅率劃一提高至百分之十五，惟有買家以首置客身份透過「一約多伙」大手掃貨，避過辣稅。特首梁振英形容情況令買樓自住港人與投資者競價入市，決定即時收緊，若以一約購買多於一個住宅物業，須繳百分之十五印花稅，規定於今日凌晨起生效。



樓價升完又升，當局去年「加辣」，劃一提高買賣住宅物業稅率至百分之十五，但首置港人獲豁免，只需要按現有適用稅率交稅。但有人利用新例灰色地帶，最近五個月全港主要二十八個新盤中，共有四百二十一份「一約多伙」的一手成交合約，涉及金額逾一百七十億元，佔整個市場新盤成交金額二成六。位於啟德、最近開售的樓盤嘉匯，就有一名本地客動用一億四千五百萬元大手購入十五伙，由於以首置身份入市，故只需繳付百分之四點二五的從價印花稅。



新例今起生效



特首梁振英、財政司司長陳茂波及運房局局長張炳良昨晚臨時通知會見傳媒，宣佈收緊辣招，若以一約購買多於一個住宅物業，亦要繳付百分之十五印花稅，以堵塞「一約多伙」的漏洞，規定於今日起生效。



梁振英表示，政府的房屋政策以滿足港人自住為優先，雖然「一約多伙」目前佔比少，但在市場高價位開盤下，地產商依然出貨快，造成港人自住客要與資金充裕的投資者競價入市，情況不理想，故決定收緊措施應對。



陳茂波指出，去年底新樓宇印花率實施後，「一約多伙」佔二十至三十個單位，但今年二月增加至逾五十個，上月更增至逾一百八十個，政府因此及時收緊要求。



張炳良解釋，一三年討論雙倍印花稅時，當時「一約多伙」主要是涉及相連單位、車位、單位連天台或毗鄰花園，未有趨勢顯示被濫用。他表示，今次收緊措施後，稅務局會參考地契、佔用許可證決定物業是否住宅，而兩個相連的單位日後仍屬一個住宅物業。