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﻿鄭松泰涉侮辱國旗被捕

2017-04-12 列印
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　　警方昨晚拘捕立法會議員鄭松泰，他涉嫌侮辱國旗罪及侮辱區旗罪被捕。消息稱，鄭松泰昨晚前往做網台節目途中，在深水埗被警方拘捕。昨晚，鄭松泰在facebook自爆稱被十多名警員拘捕帶署。

　　鄭松泰在去年十月十九日，立法會舉行大會期間，建制派議員集體離場阻撓游蕙禎及梁頌恆重新宣誓，其間鄭將多名建制派議員插在會議廳枱面的五星旗及香港區旗倒插。警方徵詢律政司意見後，決定落案控告鄭一項侮辱國旗罪及一項侮辱區旗罪，前日曾預先通知他到警署進行「預約檢控」，惟鄭聲言要警方在立法會將他拘捕。
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