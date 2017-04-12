﻿網紅胞姊哽咽：生命中最重要的人

遭小巴撞斃的十五歲女學生趙敏言，與胞姊關係十分要好，既是姊妹亦是好朋友。胞姊Meghan是人稱「Hay嫂」的網絡紅人，不時在YouTube上載糕餅點心製作短片，或是和男友間的生活趣事，與網民分享，甚得愛好烹飪網民歡迎。



Meghan接受傳媒訪問時難忍悲傷，哭稱她與妹妹的關係非常好，是最好的朋友，兩人均當對方是生命中最重要的人。她之後又語帶哽咽指，每一個人面對失去至親也會十分激動，雖然父母目前仍未將心情整理過來，但兩人很堅強，相信很快可以平伏。她又指暫未決定會否返回車禍現場做法事。