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﻿食客嫌小麥圈包太硬 麥當勞換意式香軟包

2017-04-12 列印
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　　麥當勞早前推出全新漢堡系列The Signature Collection，因應有食客意見認為清新田園烤雞的小麥圈包（Bagel）太硬，麥當勞遂順應民意，明日起為清新田園烤雞換上較鬆軟的意式香軟包。

　　麥當勞發言人指，食客意見反映，希望改以一個更鬆軟的包款，讓該漢堡整體的清怡感覺更加突出，經研究和改良後，決定將清新田園烤雞昇華。新版的清新田園烤雞以意式香軟包，配搭原塊去皮香烤雞腿，加上牛油果蓉、香蒜蛋黃醬和白芝士等，令整體的口感與味道進一步提升。發言人稱，顧客可透過麥麥聽手機應用程式提出更多建議。
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