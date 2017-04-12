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﻿美股中段跌64點

2017-04-12 列印
　　美國周二股市走軟，杜指中段報二○五九三點，跌六十四點；納指則報五八四八點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點八二港元，升零點一二港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點三八港元，升零點○三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十二美元，升十八美元；紐約期油則報每桶五十二點九八美元，跌零點一美元。
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