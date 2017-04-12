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﻿瑪嘉烈猝逝癌病人裁定死於意外

2017-04-12 列印
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        瑪嘉烈醫院三年前向四十六歲血癌病人連穗文漏發覆診紙，被指因此導致病人病情急轉直下，最終搶救無效身亡。死因庭昨一致裁定連死於顱內大量出血，是死於意外，並一致通過建議醫院應增設電子化病人識別系統，用作警示病人緊急情況，並顯示必須的治療安排。

促設識別系統安排治療

        死因裁判官嚴舜儀向遺孀致以深切慰問，指明白作為一家之主要照顧三名子女並不容易，而在這四天的審訊中可看到遺孀情緒上落大，寄語遺孀往後要保重。遺孀亦開腔感謝法庭查明其丈夫的死因。

        遺孀（見圖）在庭外表示仍感到很傷心，即使法庭有裁決亦不能「畀返個老公我」。協助家屬的立法會議員麥美娟則表示，有專家證人於聆訊期間指病人本可得到救治，惟醫院出現種種延誤，未有警覺病人情況嚴重，令病人失去治療機會。
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