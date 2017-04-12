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﻿深水埗一住宅水管焊料含鉛

2017-04-12 列印
　　公營房屋驗出食水含鉛毒之後，事隔兩年，深水埗又爆食水含鉛事件。水務署前日在深水埗一項住宅樓宇供水系統水管更換工程進行軟焊接口快速測試，初步結果顯示焊接物含鉛。有關工程涉及更換該幢樓宇約十米長公共喉管，不涉個別單位的喉管。該署要求有關持牌水喉匠更換不合規格的物料，並已通知有關業主立案法團，以通知住戶及商舖。

  署方發言人說：「倘若證明有人違反《水務設施條例》，會根據《條例》採取行動，包括檢控、取消或暫時吊銷有關人士的水喉匠牌照。」
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