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﻿警拘19歲男涉旺暴掟磚

2017-04-12 列印
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　　去年旺角暴動案，警方有組織罪案及三合會調查科再拘一名十九歲男子，據悉被捕男子在暴動中涉掟磚頭及搖路牌等罪行。探員晚上押犯到大埔大元邨泰樂樓住所搜屋。

　　本周一， 三十二歲男技術員楊家倫被控參與去年大年初二凌晨旺角暴動及縱火燒的士罪成，被重判入獄四年九個月。另外，三名男女（二十至三十歲）涉暴動當日向警方掟玻璃樽及竹枝，上月被裁定暴動罪成判監三年；三人已提出上訴。連同昨日被捕男子，案件至今被捕人數增至九十一人，包括八十男十一女（十四至七十歲）。
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