本周一， 三十二歲男技術員楊家倫被控參與去年大年初二凌晨旺角暴動及縱火燒的士罪成，被重判入獄四年九個月。另外，三名男女（二十至三十歲）涉暴動當日向警方掟玻璃樽及竹枝，上月被裁定暴動罪成判監三年；三人已提出上訴。連同昨日被捕男子，案件至今被捕人數增至九十一人，包括八十男十一女（十四至七十歲）。
警拘19歲男涉旺暴掟磚
本周一， 三十二歲男技術員楊家倫被控參與去年大年初二凌晨旺角暴動及縱火燒的士罪成，被重判入獄四年九個月。另外，三名男女（二十至三十歲）涉暴動當日向警方掟玻璃樽及竹枝，上月被裁定暴動罪成判監三年；三人已提出上訴。連同昨日被捕男子，案件至今被捕人數增至九十一人，包括八十男十一女（十四至七十歲）。
華裔被強拖離座淌血 聯合航空暴力逐客惹眾怒
美國聯合航空發生粗暴對待華裔乘客事件。聯航周日一班在芝加哥機場登機的航班機位超賣，機組人員隨機抽出四名乘客，提供免費住宿及現金券等補償，要求四人落機，改乘另一班機；其中一名自稱醫生的華裔乘客表示翌日趕...
2017-04-12
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內地客愛吃「果王」 大馬榴槤售價漲三倍
內地民眾平均收入不斷增加，愈來愈多人喜歡出國旅遊，馬來西亞傳媒引述當地一名果園主管稱，由於中國遊客急增，對方不介意花費較多錢品嚐頂級榴槤，令「貓山王」榴槤售價由每公斤三十令吉，飛漲到六十至九十令吉。本報記者 柔佛州迪沙魯是大馬傳統度假區，當地一名果園主管稱，過去三、四年間，中國訪客增加五成，平均每周有二、三十輛接載來自中國各地客的旅遊巴前往果園。而中國遊客往往甫抵埗便到處尋覓「果王」芳蹤，部份人更毫不吝慳，願付出較貴費用品嚐頂級榴槤「貓山王」，令該品種的售價由每公斤三十令吉（約五十二港元），上漲到六十至九十令吉（約一百零四至一百五十六港元） ，部份當地人更抱怨榴槤售...
2017-04-12
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出任聯國和平大使 馬拉拉爭取女性權利
最年輕諾貝爾和平獎得主、巴基斯坦少女馬拉拉，獲聯合國任命和平大使，成為歷來最年輕大使，馬拉拉表示，今後會繼續爭取女性接受教育權利、倡導兩性平等；她稱，遺憾傳媒每天均報道有人以伊斯蘭名義而戰，導致世人誤解、責怪所有穆斯林。 十九歲的馬拉拉周一在美國紐約聯合國總部出席任命儀式，成為歷來最年輕聯合國和平大使。她表示，極端主義份子試圖謀殺她不果，她在第二人生中會繼續爭取女性接受教育權利、倡導兩性平等。遇襲後三年，至今她仍相信教育可改變世界，且鼓勵所有女性勇於爭取個人權利，創造光明的未來。 聯合國秘書長古特雷斯讚揚馬拉拉是英雄，面對性命威脅仍堅定推動女性平等接受教育權利，重覓...
2017-04-12
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維港灣三房1298萬成交
據星島地產網報道，二手再錄市價成交，利嘉閣高級經理徐錦榮表示，大角咀維港灣6座中層A室，面積約695方呎，3房連套房設計，望海景，是次獲換樓客以1298萬元承接單位，呎價18676元，據了解，原業主於...
2017-04-12
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經濟順風 儲局收油 戰雲籠罩 美股企穩
周二經濟數據淡靜，投資者評估北韓和敍利亞的緊張局勢，以及聯儲局主席耶倫評論儲局任務重點轉變的演說，令美股偏軟，杜指早段曾下跌145點，跌至20500點水平，其後跌幅收窄，至今晨四時收報20651點，跌6點。 朝鮮半島戰雲密佈，局勢緊張，北韓恐進行核試，美國又向朝鮮半島派駐航空母艦，令到國際地緣政治風險增加。杜瓊斯工業平均指數早段曾下跌145點，其後跌幅逐步收窄，至今晨四時收報20651點，跌6點；納斯達克指數報5866點，跌14點。滙控（005）美國預託證價格報63.85港元，較香港收市價升0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報84.30港元，較香港收市價跌...
2017-04-12
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拜仁地頭去「馬」 羅拔仔拆爛盾
拜仁慕尼黑過往主場大戰皇家馬德里往績佔盡優勢，今晚歐聯八強首回合再挾本季各戰線地頭不敗強勢，加上射手羅拔利雲度夫斯基腳風正順，可看高一線。況且，「銀河艦隊」本身後防不穩，故直取主勝穩陣。 （有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播） 拜仁地頭霸氣十足，本季不同賽事錄得十八勝三和未嘗一敗，而且歷來作東跟皇馬交手也擁有九勝一和一負佳績。該隊首席射手羅拔利雲度夫斯基近三場歐聯各入一球，各戰線近十一仗獨取十七球，腳風奇佳。皇馬有兩名中堅華拉尼和比比先後受傷缺席今仗，恐無力箝制此子，所以今仗主勝值得捧場。 同日另一場，馬德里體育會自二月尾後各戰線未嘗一敗，主帥施蒙...
2017-04-12
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生活文化店 潮人新蒲點
一向主力出售波鞋的C.P.U.，最近就搞搞新意「撈過界」，其位於K11的旗艦店，除引入全新球鞋品牌，更新設服飾Pop-up Store、生活文具店，以及新派西菜Cafe，讓你同時享受文化、購物與美食帶...
2017-04-12
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BB足月隨時生 吳若希驚產後乳房下垂
24歲準媽媽吳若希（Jinny）的預產期為今個月尾，醫生說BB已足月隨時生得。留港生產的Jinny好驚，因為怕痛嘅佢連續3日夢見自己痛到典牀典蓆生仔，夢醒先知只係俾腹中BB踢緊。不過，已同男友砌好BB...
2017-04-12
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社論——港鐵谷到病 要做身體大檢
港鐵觀塘線前日傍晚發生電纜故障，由九龍塘至觀塘八個站暫停行車，數以千計乘客受阻，怨聲載道，維修近三小時才始回復正常，今次故障難免打擊乘客對港鐵的信心，但從行車安全統計數據來看，港鐵表現不太差，只是故障一宗也嫌多，尤其是長達小時計的停駛，對公眾影響極大。 港鐵每年公佈的統計數據顯示，隨著港鐵路線網絡不斷伸延，行車里數和服務人次年年上升，以截至去年的最新統計數據顯示，本地鐵路服務總乘客由○七年的九億一千多萬人次，上升至去年的十五億七千多萬人次，十年間大增七成三。至於行車安全表現，須向政府呈報的事故數目，同期由九百八十多宗，上升至一千一百三十多宗，十年間升幅一成四。換言之，港鐵過...
2017-04-12
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頭號目標——康樂神駒 戰意可信
筆者近日與人論馬時，對方經常掛在口邊的，是現時谷中的中長途賽已變得沒數可計，原因是盛行中段變奏之後，於中段發力上前透出並率先帶入直路的馬，取勝率非常之高，可是哪一駒會用此奇招，偏偏又非我輩馬迷可以算得...
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