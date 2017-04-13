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﻿非法柴油站 新界流動「炸彈」

2017-04-13 列印
大埔工業村大華街
葵涌達洋路
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        非法油車公然在路邊向貨車司機兜售來歷不明的柴油，葵涌和大埔變成非法加油區。本報記者直擊發現，載有大量來歷不明柴油的運油車或貨車，不時在葵涌達洋路和大埔工業村大華街出沒，吸引大量搵食車入油，熟客可以記帳，月結付款。這些非法油車安全設備不足，猶如「城市炸彈」，隨時引發爆炸危機。
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