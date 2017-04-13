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﻿【4歲以下免費入場】科學館兒童天地 4大好玩位你要知

2017-04-13 列印
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　　香港科學館的兒童天地於4月7日重新開幕了，除了Miffy 展覽外，場內還有很多好玩又益智的科學遊戲，有吊臂車、運泥車等玩意，小朋友可以化身成小小工程師，好玩滿分！請登入http://bit.ly/2ps5eFR
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